Первые «платежки» за вывоз мусора приморцы получат в феврале 2020 года

С января следующего года Приморский край переходит на новую систему обращения с отходами. С января 2020 года в Приморье заниматься вывозом и переработкой бытовых отходов будет региональный оператор, который заключит договоры с транспортными компаниями на вывоз мусора. В связи с этим изменится порядок начисления и оплаты населения за данную услугу.

Как сообщили в администрации края, начислять плату регоператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека в месяц за услугу по вывозу и утилизации мусора.

Первые платежные квитанции за мусор жители Приморья получат в феврале 2020 года.

Все льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения будут сохранены.

Вывоз крупногабаритного мусора – мебели, картонных коробок, а также замена мусорных баков на новые войдут в тариф регионального оператора – дополнительно платить за это не потребуется. Транспортные компании уже закупили около тысячи современных мусорных контейнеров.

А вот вывозить строительные материалы, шины, люминесцентные и ртутьсодержащие лампы и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, должны либо сами жители, либо управляющие компании и ТСЖ. Для сбора люминесцентных и ртутьсодержащих ламп обслуживающие организации должны установить специальные ящики и заключить договор с лицензированной организацией на их вывоз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]