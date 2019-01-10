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Новую квитанцию обнаружат приморцы в почтовых ящиках в январе

Новую квитанцию обнаружат приморцы в почтовых ящиках в январе

Фото: ngs.ru


Отдельная кватанция за вывоз мусора будет приходить приморцам в январе, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы администрации Владивостока.

С начала следующего года Приморский край переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории края будут обеспечиваться региональным оператором по обращению с ТКО.

В связи с этим из строчки квитанции «Оплата за содержание жилого помещения» с 1 января 2020 года будут исключены расходы на вывоз мусора и утилизацию, а услуга по обращению с ТКО будет отнесена к коммунальным услугам. Квитанция на нее будет приходить отдельно. Коммунальную услугу по вывозу ТКО будет предоставлять КГУП «Приморский экологический оператор».

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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