Новую квитанцию обнаружат приморцы в почтовых ящиках в январе
Отдельная кватанция за вывоз мусора будет приходить приморцам в январе, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы администрации Владивостока.
С начала следующего года Приморский край переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории края будут обеспечиваться региональным оператором по обращению с ТКО.
В связи с этим из строчки квитанции «Оплата за содержание жилого помещения» с 1 января 2020 года будут исключены расходы на вывоз мусора и утилизацию, а услуга по обращению с ТКО будет отнесена к коммунальным услугам. Квитанция на нее будет приходить отдельно. Коммунальную услугу по вывозу ТКО будет предоставлять КГУП «Приморский экологический оператор».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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