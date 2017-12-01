Новая мусоросборочная техника заработала в Приморье

15 единиц спецтехники для вывоза бытовых отходов в городах и районах края закупило краевое предприятие «Приморский экологический оператор». Техника уже вышла на маршруты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, приобретено восемь мусоровозов, четыре самосвала, две бортовые машины и один мультилифт.

Мусоровозы на базе МАЗов вмещают в себя до 180 стандартных контейнеров, будут работать в Лесозаводске и Владивостоке. В Первомайском районе города будет трудиться и мультилифт – это машина со съемным бункером-накопителем большого объема, которая может использоваться и как самосвал. МАЗы – самосвалы задействуем в северных районах, они предназначены для перевозки отходов на полигоны, бортовые машины используем для сбора крупногабаритного мусора.

Подобная техника хорошо себя зарекомендовала в других регионах.

Обновляется не только автопарк мусоровозов, но и меняются сами мусорные контейнеры – транспортными компаниями их уже закуплено более 1300.

«Все это направлено на выполнение показателей нацпроекта “Экология” – к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, а в обработку – до 60%», – подчеркнула зампред Правительства Приморья.

Напомним, в регионе открыта «горячая линия», куда можно сообщить обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора. Телефон «горячей линии»: 8-800-200-53-66, время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]