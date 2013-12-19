Новая техника для коммунальных служб выходит на дороги Приморья

Более 90 единиц различной техники закуплено для нужд жилищно-коммунального хозяйства Приморья. Губернатор края Олег Кожемяко вручил главам муниципальных образований ключи от новых машин во вторник, 26 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, техника российского и белорусского производства приобретена на средства «Дальневосточной единой субсидии» – всего 93 единицы на сумму более 200 миллионов рублей. Это погрузчики, коммунальные тракторы, бункеровозы, мусоровозы, самосвалы, универсальная машина для очистки дорог, бункеры-накопители, бункерные контейнеры.

Около 40 единиц коммунальной техники получит краевое предприятие «Приморский экологический оператор» и муниципальные образования: Владивосток, Артем, Михайловский, Надеждинский, Яковлевский районы, ЗАТО Фокино.

Олег Кожемяко подчеркнул, что совместными усилиями федеральной и региональной власти за три года в крае будет создан необходимый парк техники для своевременного и качественного вывоза мусора, очистки дорог.

«В этом году региональный оператор хорошо справился с вывозом мусора в новогодние праздники, но работы еще много. Важно, чтобы города и поселки были чистыми. Техника должна работать на дорогах края, обеспечивать свободный проезд транспорта. При этом ее нужно своевременно ремонтировать, чтобы она надежно и долго служила людям», – обозначил глава Приморья.

Губернатор осмотрел новый парк техники, провел небольшой тест-драйв и вручил ключи главам муниципальных образований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]