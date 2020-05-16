Техника регоператора вышла на маршруты. Мусорный коллапс миновал Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "ПЭО".

В настоящее время 34 единицы техники для вывоза мусора курсируют по Ленинскому и Первомайскому районам города.



Напомним, накануне транспортная компания "Даль-Эко" отказалась от своих обязательств и прекратила вывоз ТКО с самых густонаселённых районов Владивостока - Ленинский и Первомайский.

Предприятие «Приморский экологический оператор» является жизнеобеспечивающим, и оставить работу было не допустимо. В связи с этим регоператор задействовал всю имеющуюся технику, были стянуты все мусоровозы из края.

Сотрудники КГУП "ПЭО" сообщают, что работа идёт в штатном режиме, отклонений от графика нет. Также регоператор организовал горячую линию. С ее помощью приморцы могут сообщить о проблемах с вывозом мусора. Звонки приминаются по телефону 8(4232) 644860 с 9:00 до 17:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]