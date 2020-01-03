Представитель "ПЭО" прокомментировал ситуацию с забастовкой компании "Даль-Эко"

Сегодня компания "Даль-Эко" объявила о приостановке вывоза мусора в зоне своей ответственности. Возникла угроза мусорного коллапса в двух районах города - Ленинском и Первомайском. По словам врио гендиректора компании "Даль-Эко" Ольги Батраковой, это связано с невыплатой зарплаты сотрудникам предприятия с марта 2020 года.

"На сегодня мы полностью покрыли все расходы компании, согласно контракту с "Даль-Эко", а как расходует эти средства уже сама компания, мы не знаем", - отметил первый заместитель директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев в интервью на "Радио России. Приморье".

По его словам, проблемы в работе перевозчика начались уже давно. "Даль-Эко" систематически не осуществляла вывоз твердых коммунальных отходов, и жители районов Ленинский и Первомайский практически ежедневно жаловались регоператору на переполненные мусором контейнерные площадки. За несвоевременный вывоз коммунальных отходов Региональный оператор выставил санкции в отношении "Даль-Эко". На сегодня штраф составляет более девяти миллионов рублей.

Что касается задолженности, то это вопрос спорный, - отметил представитель Приморского экологического оператора.

"Он связан с тем, что тариф на вывезенную тонну ТБО составляет, согласно контракту 2600 рублей по Первомайскому району и 2800 руб. - по Ленинскому, - согласно результатам проведенного аукциона. По договору, "Даль-Эко" работало по упрощенной системе налогообложения, но перевозчик, без оповещения, решил перейти на общий режим, в результате у "Даль-Эко" появилась обязанность оплачивать НДС и связи с этим перевозчик решил переложить это бремя на Регионального оператора. Данный вопрос Приморский экологический оператор предложил решить в судебном порядке. Однако, компания "Даль-Эко" отказалась, остановив вывоз ТБО по Первомайскому и Ленинскому району. А это более 300 тонн в день. Поэтому говорить о задолженности некорректно", - считает Сергей Лазарев.

В настоящее время к решению данной проблемы во Владивостоке подключилось местное правительство.

По словам Сергея Лазарева, в начале следующей недели ситуация с вывозом мусора в Первомайском и Ленинском районах Владивостока должна стабилизироваться. В настоящее время в город стягивается техника для аварийных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]