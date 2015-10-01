Сотрудники "Даль-Эко" объявили забастовку: ждет ли Владивосток мусорный коллапс

Мусорный коллапс может возникнуть во Владивостоке. Сотрудники "Даль-Эко", обслуживающие Первомайский и Ленинский районы, объявили забастовку, - сообщает "Вести: Приморье".

"Мы уже вышли на забастовку. Мы передали уведомление регоператору. В связи с тем, что перед нами не соблюдает обязательства Региональный экологический оператор", - рассказала в интервью "Вести: Приморье" врио генерального директора "Даль-Эко" Ольга Батракова.

По ее словам, задолженность только за март перед сотрудниками предприятия составила более семи миллионов рублей. Выплаты были только за январь и февраль, с тех пор больше денег не поступало.

Компания "Даль-Эко" занимается вывозом ТБО и крупногабаритного мусора в Первомайском и Ленинском районах Владивостока.

"Да, может возникнуть мусорный коллапс. Мы не не хотим работать, мы не можем работать. У нас есть свои обязательства. Нам нечем запавлять машины, у нас более 40 единиц техники. У нас есть обязательства кредитного уровня. У нас машины в лизинге..." - отметила Батракова.

По ее словам, проблема возникла из-за низкой собираемости денег с потребителей Региональным экологическим оператором.

Комментарий представителей Регионального экологического оператора по этой теме "Вестям: Приморье" получить пока не удалось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]