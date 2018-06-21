Нет ничего более постоянного, чем временное: компания-перевозчик устроила склад хранения отходов

В середине января одна из четырех компаний, которая должна по договору с региональным оператором вывозить мусор на полигон, устроила склад временного хранения отходов на частной теории напротив здания филиала Таможенной академии (Фадеева, 35), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Мелкие грузовики привозят и складируют на площадке бытовые отходы, после чего мусор погружают на большие автомобили. Региональный оператор запросил информацию у компании «Даль-ЭКО» об условиях складирования и в ближайшее время выедет на площадку для проверки.

О том, что на огороженной территории на Фадеева складируют бытовой и крупногабаритный мусор, сообщили пользователи соцсетей. Днем 22 января фотограф обнаружил, что на территории устроили что-то вроде перевалочного пункта. Сюда часто приезжают микрогрузовики (на 3-4 тонны) и выгружают мусор. После этого экскаваторы ковшом грузят отходы на большую мусорную спецтехнику с высокими бортами. Полные грузовики выезжают в сторону полигона на Холмистой, 1.

Согласно кадастровой карте, участок площадью 17 145 квадратных метров с номером 25:28:010040:6 был поставлен на учет 25 декабря 2005 года. Привязка к адресу: Фадеева, 30а, это частная территория. В КГУП «Приморский региональный оператор» сообщили, что это территория компании «Даль-ЭКО». В ближайшее время на место выедет комиссия для проверки ее работы.

«Сейчас «Даль-ЭКО» старается задействовать все имеющиеся у нее автомобили, - комментирует заместитель директора КГУП «Приморский региональный оператор» Сергей Лазарев. - Я предполагаю, что они туда свозят крупногабаритный мусор для того, чтобы перегрузить его на более мощные мусоровозы. Но это требует подтверждения, точная информация у нас будет после того, как мы выедем на место».

Сергей Лазарев уточняет - из-за сложившейся ситуации с вывозом мусора в Первомайском районе «Даль-ЭКО» остается единственной компанией, на чьих машинах не везде установлен ГЛОНАСС (хотя по договору это навигационная система должна быть везде). По тем, где система стоит, региональный оператор видит, что автомобили ездят только на полигон.

«Пока не знаю, какие договорные отношения между «Даль-ЭКО» и его контрагентами, - отмечает Сергей Лазарев. - Они могли заключить договор на аренду техники с экипажем. И тогда эта машина становится их автоматически на правах аренды. Поскольку у компании уже есть лицензия, в этом случае у нас как оператора не будет претензий. Однако есть еще вопрос площадки. Если они везут туда КГМ [крупногабаритный мусор], то требования минимальны - достаточно твердой площадки, и тогда это все достаточно законно. Если твердые коммунальные отходы, то СанПиН, хоть и очень скромный, предъявляет больше требований - ограждение, твердое покрытие, пожарная безопасность».

Также Сергей Юрьевич рассказал, кто должен штрафовать перевозчиков за незакрепленный мусор, вываливающийся на трассу по пути следования. Напомним, дорога к полигону ТБО на Холмистой, в том числе и на Фадеева, усыпана отходами.

«Дорога к полигону всегда была усыпана мусором. Возможно, сейчас его действительно высыпается больше, - говорит Сергей Лазарев. - Но каждый раз необходимо фиксировать, от кого точно сыпется. От «Даль-ЭКО» или от других перевозчиков. Убирать за собой они должны, но тут уже действует их ответственность как транспортировщиков. Если такую компанию ловят - фотографируют, снимают видео, - этот материал необходимо отправлять в Росприроднадзор. Именно у него есть полномочия для привлечения к ответственности компании, как у надзорного органа, выдавшего лицензию. Мы, как регоператор, соблюдаем условия своих договоров и штрафуем подрядчиков за нарушение сроков».

Напомним, с 1 января 2020 года в Приморье стартовала "мусорная реформа". КГУП «Приморский экологический оператор» стало единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в крае. Он должен был найти организации, которые будут вывозить мусор с нового года. Однако проблемы возникли в первые же дни в Ленинском и Первомайском районах Владивостока. При этом три из четырех компаний, которые должны вывозить мусор на полигон регионального оператора, подконтрольны Владимиру Николаеву.

Как сообщает правительство Приморья, недобросовестные компании, подписав договор, не исполнили свои обязательства. Поэтому экстренно регоператор закрывает своей техникой часть микрорайонов города и дополнительно нанимает подрядчиков. Не справляющихся с вывозом перевозчиков могут оштрафовать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]