Из-за пожара полигон на Холмистой приостановил приём мусора

Днём в понедельник, 28 декабря, перевозчики сообщили, что на полигоне ТБО на Холмистой приостановлен приём мусора, а машины отправляют в Уссурийск. В КГУП «Приморский экологический оператор» уточнили, что это временная и вынужденная мера из-за пожара, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам сотрудника одной из компаний, работающих с регоператором, количество мусора перед Новым годом традиционно выше. А из-за того, что ездить приходится в Уссурийск, значительно выросла стоимость доставки.

Первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев сообщил, что приём твёрдых коммунальных отходов приостановлен. Это произошло из-за пожара: ночью уже локализованный очаг возгорания раздул сильный ветер.

Напомним, возгорание на площади 500 кв.м. началось в субботу, 26 декабря. Его удалось оперативно локализовать, но 27 декабря мусор ещё горел и дымил. В ноябре и декабре полигон на Холмистой горел по той же причине. Тогда ситуацию также усугублял сильный ветер.

Как неоднократно объясняли в Приморском экологическом операторе, пожары на Холмистой возникают из-за того, что сейчас там эксплуатируется временная площадка без системы газоудаления. Как только будет построена основная площадка, возгорания должны прекратиться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]