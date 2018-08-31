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«Такое возможно»: «вулкан» в районе Шаморы заинтересовал приморцев

«Такое возможно»: «вулкан» в районе Шаморы заинтересовал приморцев

Источник фото: vl.ru

В субботу, 26 декабря, около 16:00 на полигоне ТБО на Холмистой произошло возгорание. Его удалось локализовать к утру воскресенья. Площадь горения – около 500 кв. м, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Утром 27 декабря белый дым было видно с трассы Седанка – Патрокл и дороги на Шамору. Как сообщили в Приморском экологическом операторе, горел биогаз на мусорном полигоне на Холмистой. 

На полигоне работают восемь самосвалов, два экскаватора и один фронтальный погрузчик. Они пересыпают слои грунта – борются таким образом с огнём и дымом.

«Так как мы эксплуатируем временную площадку без основательных систем газоудаления, такое возможно. Как только основная площадка будет построена, мы полностью уйдём от возгораний»,  – объяснил первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Напомним, несколько дней в ноябре и декабре полигон на Холмистой горел по той же причине. Тогда ситуацию усугублял сильный ветер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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