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Бульдозер перевернулся на мусорном полигоне во Владивостоке

Бульдозер перевернулся на мусорном полигоне во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Сегодня, 15 января, на полигоне по переработке ТБО на Холмистой, 1 опрокинулся бульдозер. Машина упала на бок, когда разравнивала кучу твердых бытовых отходов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, это случилось в первой половине дня. Техника выравнивала ярусы мусора, но в какой-то момент один из бульдозеров наклонился и опрокинулся.

Никто не пострадал. Рабочим предстоит поставить многотонную технику на гусеницы.

На полигоне собралась пробка из мусоровозов. Машины стоят от самой трассы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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