Бульдозер перевернулся на мусорном полигоне во Владивостоке
Сегодня, 15 января, на полигоне по переработке ТБО на Холмистой, 1 опрокинулся бульдозер. Машина упала на бок, когда разравнивала кучу твердых бытовых отходов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, это случилось в первой половине дня. Техника выравнивала ярусы мусора, но в какой-то момент один из бульдозеров наклонился и опрокинулся.
Никто не пострадал. Рабочим предстоит поставить многотонную технику на гусеницы.
На полигоне собралась пробка из мусоровозов. Машины стоят от самой трассы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.02.2017 Прокуратура: полигон ТБО в районе бухты Горностай нуждается в ремонте
-
16.05.2019 В Приморье уничтожили сыры из Нидерландов
-
24.10.2018 Во Владивостоке идет консервация Спецзавода № 1
-
31.08.2018 ЖКХ Приморья: Сбоев с вывозом мусора после закрытия Спецзавода №1 не возникнет
-
11.01.2017 Уссурийские коммунальщики разгребают последствия новогодних праздников
-
25.01.2014 Неисправный грузовик слетел с дороги в пригороде Владивостока
Добавить комментарий