На мусорном полигоне Владивостока произошло возгорание биогазов

В пятницу, 8 мая, на полигоне ТБО на улице Холмистой произошло возгорание. Огонь охватил территорию мусорной площадки площадью в 13 соток, но был потушен, никто из людей в ходе инцидента не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, происшествие случилось на мусорном полигоне по адресу: Холмистая, 1. По данным краевых властей, возгорание территории случилось в результате воспламенения биогазов. Площадь пожара составила 1300 кв. м., сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что вызов о возгорании мусора на открытой территории к ним поступал ещё днём, около 14:00. На место были отправлены четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. На месте специалисты МЧС осуществили проливку горящих и тлеющих участков.

Поскольку был возможен риск повторного возгорания на мелких участках, после успешного тушения на объекте для контроля оставили дежурить одно подразделение МЧС – машину и шесть человек личного состава. В настоящее время угрозы распространения огня на соседние объекты в пределах полигона ТБО нет, так как пожар локализован, уточнили в МЧС.

На месте проводится отсыпка грунтом, чтобы не допустить возможности повторного возгорания и вероятного после этого распространения огня.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru