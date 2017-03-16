В Находке ликвидировано возгорание в подъезде дома на улице Рыбацкой

14 января в 20.18 на пульт пожарной охраны Находки поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома, расположенного на улице Рыбацкой произошло возгорание. В считанные минуты (в 20.23) по указанному адресу прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что на четвёртом этаже горит электрический щит.

В 20.25 возгорание было локализовано, в 20.40 - полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru