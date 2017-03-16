В Находке ликвидировано возгорание в подъезде дома на улице Рыбацкой
14 января в 20.18 на пульт пожарной охраны Находки поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома, расположенного на улице Рыбацкой произошло возгорание. В считанные минуты (в 20.23) по указанному адресу прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что на четвёртом этаже горит электрический щит.
В 20.25 возгорание было локализовано, в 20.40 - полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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