Троих человек спасли огнеборцы при пожаре в Приморье
12 августа в 22.26 в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о том, что на четвёртом этаже в подъезде дома, расположенного на улице Комсомольской, произошло возгорание.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, незамедлительно (в 22.30) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.
Отмечалось сильное задымление внутри помещения. Дым начал поступать в квартиры. Было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что горит электросчётчик.
Из отрезанных дымом квартир пожарные при помощи спасустройства по лестничному маршу спасли трёх человек: двух мужчин и одну женщину. Ещё три человека были эвакуированы. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.
В 22.32 возгорание было локализовано, в 23.14 - полностью ликвидировано. Общая площадь составила 1 кв. м. На тушении были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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