Шестерых человек спасли на пожаре во Владивостоке
Пожар в многоквартирном доме на Луговой потребовал эвакуации 23 человек. Шестерых спасли из отрезанных огнем и пламенем квартир, - сообщили "Вестям: Приморье" в управлении МЧС.
Днём 4 февраля в 14.13 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступила информация о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Луговая.
Оперативно (в 14.22) по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
Наблюдалось сильное задымление внутри помещения. Работали два звена газодымозащитной службы.
Из отрезанных дымом и пламенем квартир огнеборцы спасли шестерых человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё 23 человека были эвакуированы.
В ходе разведки было установлено, что горит мебель в квартире.
В 14.39 пожар был локализован, в 15.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. С огнём боролись 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
«Благодаря профессионализму огнеборцев не было допущено распространения огня на большую площадь и спасены человеческие жизни», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Комментировать: