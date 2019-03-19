Шестерых человек спасли на пожаре во Владивостоке

Пожар в многоквартирном доме на Луговой потребовал эвакуации 23 человек. Шестерых спасли из отрезанных огнем и пламенем квартир, - сообщили "Вестям: Приморье" в управлении МЧС.

Днём 4 февраля в 14.13 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступила информация о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Луговая.

Оперативно (в 14.22) по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

Наблюдалось сильное задымление внутри помещения. Работали два звена газодымозащитной службы.

Из отрезанных дымом и пламенем квартир огнеборцы спасли шестерых человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё 23 человека были эвакуированы.

В ходе разведки было установлено, что горит мебель в квартире.

В 14.39 пожар был локализован, в 15.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. С огнём боролись 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

«Благодаря профессионализму огнеборцев не было допущено распространения огня на большую площадь и спасены человеческие жизни», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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