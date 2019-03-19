Новости Общество Происшествия
Сегодня, 19:26

Шестерых человек спасли на пожаре во Владивостоке

Шестерых человек спасли на пожаре во Владивостоке

Источник фото: МЧС по ПК

Пожар в многоквартирном доме на Луговой потребовал эвакуации 23 человек. Шестерых спасли из отрезанных огнем и пламенем квартир, - сообщили "Вестям: Приморье" в управлении МЧС.

Днём 4 февраля в 14.13 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступила информация о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Луговая. 

Оперативно (в 14.22) по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

Наблюдалось сильное задымление внутри помещения. Работали два звена газодымозащитной службы.

Из отрезанных дымом и пламенем квартир огнеборцы спасли шестерых человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё 23 человека были эвакуированы. 

В ходе разведки было установлено, что горит мебель в квартире.

В 14.39 пожар был локализован, в 15.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. С огнём боролись 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

«Благодаря профессионализму огнеборцев не было допущено распространения огня на большую площадь и спасены человеческие жизни», — сообщили в пресс-службе МЧС.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме