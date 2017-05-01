15 человек спасены и один погиб на пожаре во Владивостоке

Ночью 10 января в 01.44 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном на острове Русский на улице Подножье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, незамедлительно (в 01.53) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что горели мебель и бытовая техника в одной из квартир дома.

Из отрезанных дымом и пламенем квартир пожарные спасли 15 человек. К сожалению, один мужчина был обнаружен на месте пожара без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи.

В 02.08 пожар был локализован, а в 02.32 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 8 кв. м. На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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