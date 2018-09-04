Четыре человеческие жизни будут благодарны за спасение на пожаре

В Лесозаводске огнеборцы спасли жизни четырёх человек, сообщает "Вести: Приморье".

В ночь на 30 января на пульт пожарной охраны города Лесозаводск поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого многоэтажного дома, расположенного на улице Будника.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

На лестничном марше седьмого этажа наблюдалось сильное задымление. Было задействовано звено газодымозащитной службы. Горел бытовой мусор.

Из отрезанных дымом квартир пожарные спасли четырёх человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 2 кв. м. С огнём боролись 6 человек личного состава и 3 единицы техники, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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