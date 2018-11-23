В Приморье из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек

Утром 6 февраля в 11.04 на пульт пожарной охраны города Лесозаводск поступило сообщение о том, что на улице Котовского горит двухэтажный жилой дом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в считанные минуты (в 11.11) по сигналу тревоги прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

В ходе разведки было установлено, что второй этаж жилого помещения полностью охвачен огнём, из окон первого этажа шёл сильный дым. Работало звено газодымозащитной службы

Из объятого пламенем и дымом помещения огнеборцы спасли двух человек, выведя их на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

В 11.57 пожар был локализован, в 14.49 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. Огню противостояли 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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