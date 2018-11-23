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Трое человек спасены при пожаре в многоквартирном доме в Приморье

Трое человек спасены при пожаре в многоквартирном доме в Приморье

Фото: Приморская газета

Утром 5 января в 09.07 на пульт пожарной охраны Шкотовского муниципального района поступила информация о пожаре в квартире дома, расположенного в селе Новонежино на улице Авиаторов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в считанные минуты (в 09.12) по сигналу тревоги прибыли первые пожарные подразделения и приступили к работам по ликвидации пожара. Отмечалось сильное задымление, работало звено газодымозащитной службы.

Из отрезанных и объятых пламенем квартир пожарные спасли трёх человек, ещё пять - были эвакуированы. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

В ходе разведки установлено, что в трёхкомнатной квартире горят: комната, мебель и вещи.

В 09.27 пожар был локализован, в 10.23 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространяя огня составила 15 кв. м. С огнём боролись 10 человек личного состава и 3 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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