Женщина с двумя маленькими детьми спасена на пожаре в Приморье
Поздно вечером 13 августа в 23.34 на пульт пожарной охраны городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре в квартире четырёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Красноармейской.
Уже через 6 минут (в 23.40) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, наблюдалось сильное задымление внутри помещения. Работало звено газодымозащитной службы. Во время разведки было установлено, что в одной из комнат квартиры горят: дверь, мебель, вещи, пол и окно.
Из отрезанных дымом и пламенем квартир пожарные спасли четырёх человек. Из окна квартиры четвёртого этажа по автолестнице были спасены женщина с двумя детьми: семилетней и полуголовалой девочками. Из соседней квартиры брандмейстеры по лестничному маршу при помощи спасустройства вывели на свежий воздух пожилую женщину. Медицинская помощь спасённым не потребовалась. Ещё 15 человек были эвакуированы.
В 23.43 пожар был локализован, в 00.13 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 11 человек и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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