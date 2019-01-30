11 пожарных спасали женщину из огня в доме на Крыгина
Вчера в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Крыгина, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ПК.
В считанные минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. Из окна квартиры на первом этаже шёл сильный дым. Работали два звена газодымозащитной службы.
Из отрезанной дымом и пламенем квартиры пожарные спасли женщину, которую вывели при помощи спасустройства на свежий воздух. Медицинская помощь спасённой не понадобилась.
В ходе разведки было установлено, в двухкомнатной квартире горит комната. Пожар был локализован и ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 9 кв. м. На тушении были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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