Два человека погибли при пожаре на проспекте 100 лет Владивостоку

Утром 30 января в 06.36 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на проспекте 100 лет Владивостоку.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в считанные минуты (в 06.39) по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление. Работали звенья газодымозащитной службы.

Из отрежанных дымом квартир огнеборцы при помощи спасустройств вывели на свежий воздух восьмерых человек: семь взрослых и одного ребёнка. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё двое человек в тяжёлом состоянии с диагнозом «Отравление продуктами горения» были переданы врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на проведённый комплекс реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти пострадавших не удалось.

В ходе разведки было установлено, что в квартире горят: бытовая техника и мягкая мебель.

В 06.55 пожар был локализован, в 08.26 - полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 15 кв. м. К тушению привлекались 30 человек личного состава и 9 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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