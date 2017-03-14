Жить будет: маломобильную женщину спасли при пожаре
В 10:49 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению, сообщает Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
На момент пожара в охваченном пламенем и дымом доме находилась маломобильная пожилая женщина. Зайдя в дом через окно, звено газодымозащитной службы приступило к осмотру задымленных жилых помещений. Обнаружив женщину в одной из комнат, пожарные вынесли её на свежий воздух. Медицинская помощь спасённой не понадобилась.
В ходе разведки было установлено, что горели: деревянная пристройка, часть крыши и часть стены дома.
В 10:54 пожар был локализован, в 11:55 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.
Благодаря профессионализму огнеборцев и своевременному сообщению очевидцев о пожаре была спасена ещё одна жизнь и не допущено перехода огня на большую площадь.
К тушению привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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