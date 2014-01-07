Во Владивостоке загорелся скопившийся в жилом многоквартирном доме мусор
Сегодня, 11 января, во Владивостоке в жилом доме на 2-й Поселковой, 34 произошло возгорание бытовых отходов в мусороприемнике. На место оперативно прибыли пожарные и потушили горящий бытовой хлам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
По словам местных жителей, мусор из их дома в последний раз вывозили 5 января, но не весь — только по несколько мешков от каждого подъезда. Утром 11 января у третьего подъезда дома вспыхнули скопившиеся за эти дни отходы, мусорокамера выгорела.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, информация о возгорании в мусороприемнике поступила в 05:52, а через пять минут на место прибыли пожарные. В течение пяти минут специалисты пролили кучу горящего мусора, после чего еще раз проверили подъезд и уехали.
Всего было задействовано шесть человек личного состава и одна пожарная машина. Угрозы зданию и жильцам не было, так как весь горящий мусор находился в мусороприемнике перед зданием, из-за чего в жилой дом дым не попал.
Также в пресс-службе приморского Главка МЧС сообщили, что случаи возгорания в мусоропроводах во Владивостоке довольно распространены. Ведомство не ведет отдельную статистику по подобным случаям, однако каждый день в городе на протяжении нескольких лет отмечается порядка 10 подобных инцидентов. Это примерная стабильная цифра. По данным МЧС, она не зависит от новогодних праздников. Основная причина подобных происшествий — не потушенные сигареты, которые непорядочные жители сбрасывают в мусоропровод.
Напомним, с 1 января все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны были расторгнуть старые договоры с компаниями по вывозу мусора и заключить новые с КГУП «Приморский экологический оператор». Региональный оператор по обращению с ТКО в свою очередь должен был найти организации, которые будут вывозить мусор с нового года. Однако с первых дней нового года проблемы в вывозом отходов возникли в Ленинском и Первомайском районах Владивостока.
В правительстве Приморья заявляют, что договоры с компаниями, не справляющимися с вывозом мусора, могут быть расторгнуты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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