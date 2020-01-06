Не справляющиеся с вывозом мусора компании Владивостока могут оштрафовать на 5 млн рублей
Компании-нарушители облагаются штрафами. Рассматриваются варианты привлечения других перевозчиков на случай расторжения договора с существующими и вскрытия их банковской гарантии в размере 25 миллионов рублей за каждый район города. Сумма штрафов уже превысила 5 миллионов рублей и продолжает расти, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморья.
Для вывоза бытового мусора в Ленинском и Первомайском районах Владивостока привлекают дополнительную технику. Компаниям дана неделя на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия.
Сейчас несправляющиеся компании усиливаются дополнительной техникой, совместно с региональным оператором разрабатываются наиболее оптимальные маршруты уборки мусора. Так, на каждом маршруте будут круглосуточно работать минимум две спецмашины. Помимо этого, в те районы, где мусор не вывозился по несколько дней, выходит дополнительный транспорт – для этого регоператор привлекает субподрядные организации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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