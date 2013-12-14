В Приморье мужчина погиб при пожаре в жилом доме

15 января в 13.05 на пульт пожарной охраны Пожарского района поступило сообщение о том, что в селе Новостройка на улице Аэродромная произошёл пожар в частном жилом доме. Спустя 14 минут на место прибыли пожарные расчёты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России, жилой дом был объят пламенем, горела кровля, кухня, комнаты. Огнеборцы приступили к тушению пожара. В 13.25 пожар был локализован, а в 15.18 полностью ликвидирован на площади 60 кв.м. На месте пожара были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, которое было передано врачам скорой медицинской помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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