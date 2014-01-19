Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме

17 января на пульт пожарной охраны Лазовского района поступило сообщение о том, что в селе Лазо на улице Садовая произошёл пожар в частном жилом доме. Спустя 5 минут на место прибыли пожарные расчёты, сообщает «Вести: Приморье».

Горела крыша дома, веранда, кухня, комната. Огнеборцы приступили к тушению.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 98 кв.м. На месте пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

На месте пожара были обнаружены мужчина и женщина пожилого возраста без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ПК.

Причина пожара устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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