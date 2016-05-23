Приморье готовится к «Мусорной реформе». Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрена в рамках национального проекта «Экология». Кто теперь будет нести ответственность за неприглядные свалки и как изменится сумма за эту услугу в квитанции, выясняла корреспондент "Вести: Приморье" - Виктория Сатдарова.

Горы мусора, переполненные баки и несанкционированные свалки — кажется, этому в Приморье скоро придет конец. С будущего года в крае начитает работать региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» (твердыми коммунальными отходами).

Вывоз, утилизация и сортировка бытовых отходов теперь в руках одной структуры. С января будущего года за все этапы будет нести ответственность региональный экологический оператор. Глобальная задача - приучить население самостоятельно сортировать мусор, говорят организаторы проекта. А пока в новом году нужно установить современные контейнеры, закупить необходимую технику и построить новые полигоны.

Сергей Лазарев, первый заместитель, директор КГУП «Приморский экологический оператор»:

- На северных территориях у нас абсолютно не было полигонов. Ближайший полигон был в Кировском районе.

- Сколько всего новых полигонов вы планируете ввести в эксплуатацию?

- 8 полигонов, 4 сортировочных комплекса - 12 новых объектов. Было 13, но мы должны удвоить.

Горожан волнует главный вопрос — как изменится стоимость услуги? Сейчас тариф складывается из расчета жилплощади: за один квадратный метр - около четырех с половиной рублей. В новом году за вывоз мусора придется платить каждому прописанному в квартире - 80 рублей с человека. Управляющая компания обязана убрать эту услугу из квитанции. Эта функция им больше не принадлежит.

Елена Кожушко, заместитель генерального директора транспортной компании:

- На данный момент в нашей компании идёт полная реорганизация. Мы закупаем автотранспорт. Мы будем обслуживать два района полностью — Ленинский и Первомайский. Сейчас мы разрабатываем логистический маршрут.

3 транспортных компании во Владивостоке будут доставлять мусор к месту переработки. Сейчас этот процесс практически не контролируется Довез ли перевозчик отходы, проверить невозможно. Видеонаблюдение и навигационная система «ГЛОНАСС» решит эту проблему, уверен региональный оператор.

Пока изменения коснутся только транспортных компаний, которые будут отчитываться за каждую привезенную тонну мусора на полигон. За несвоевременный вывоз мусора экологический оператор будет их строго штрафовать. Нам, жителям сортировать мусор можно начать уже сейчас. Достаточно дома иметь всего два пакета и отдельно складывать бытовые и пищевые отходы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]