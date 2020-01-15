Вывозом мусора во Владивостоке займутся добросовестные компании, а жителям сделают перерасчёт

Такие решения были приняты на совещании по вопросу сбоев в работе регионального оператора по вывозу мусора, - сообщили в пресс-службе мэрии. Встреча прошла под руководством главы города Олега Гуменюка в администрации дальневосточной столицы вчера, 14 января.

«По ряду адресов в Ленинском и Первомайском районах сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Сотни жалоб поступают от жителей ежедневно. Полномочия администрации города в данном вопросе ограничены, но игнорировать это мы не можем. Необходимо совместно выработать механизм решения данной проблемы», – обратился к присутствующим Олег Гуменюк.

В совещании приняли участие министр ЖКХ Приморского края Владимир Бабич, представитель Приморского экологического оператора Алексей Борисов и руководитель Государственной жилищной инспекции в Приморье Евгений Баршай, а также представители управляющих компаний и ТСЖ, которые готовы совместно решать проблемные вопросы.

Глава города отметил, что сейчас необходимо очистить город от скопившегося мусора и не допустить повторения ситуации начала января. Именно такая задача поставлена перед Приморским экологическим оператором.

«Сегодня маршруты, на которых основные транспортные компании не справляются с вывозом мусора, будут у них изыматься. Обслуживать эти маршруты смогут другие компании, с которыми мы планируем заключать прямые договоры. Мы приложим максимум усилий, чтобы провести эту работу оперативно. Ждём инициативы от транспортных компаний, которые не попали в новую схему сбора и вывоза мусора, а от управляющих компаний и ТСЖ – рекомендаций о самых надёжных партнёрах в этой сфере», – доложил представитель Приморского экологического оператора Алексей Борисов.

В свою очередь министр ЖКХ Приморского края Владимир Бабич подчеркнул, что с этого года вывоз мусора выделен, как отдельная коммунальная услуга. А это означает, что на него устанавливается отдельный тариф. Качество оказания этой услуги Приморским экологическим оператором будет тщательно контролироваться. Контрольные функции исполняет Государственная жилищная инспекция.

«Помимо контроля качества, Госжилинспекция проследит и за ходом перерасчёта за не оказанную региональным оператором в полном объёме коммунальную услугу, в данном случае – за сбой вывоза мусора», – подчеркнул он.

По словам руководителя Приморской Государственной жилищной инспекции Евгения Баршая, региональный оператор обязан обеспечить соблюдение графика, периодичность и качество вывоза коммунальных отходов.

«В случае если региональный оператор не соблюдает график вывоза мусора, управляющая компания должна фиксировать эти нарушения в актах. После этого уже к региональному оператору уже будут применяться санкции, – отметил Евгений Баршай. – В сложившейся ситуации, когда с опозданием, но услуга будет всё же оказана жителям, перерасчёт будет сделан на основе нарушения графика, то есть плата будет уменьшена пропорционально количеству дней задержки вывоза. В любом случае мы обяжем регионального оператора провести этот перерасчёт. Несмотря на то, что сейчас идёт период становления новой схемы работы, люди страдать не должны».

Докладывать о ситуации с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с территории Владивостока Приморский экологический оператор будет главе города на еженедельном планерном совещании. Кроме того, ежемесячно в администрации краевого центра будут проходить встречи рабочей группы с участием представителей регионального оператора, мусороперевозящих компаний, УК и ТСЖ по вопросам реализации новой схемы вывоза ТКО и обсуждению текущих вопросов.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Приморском крае заработала новая схема обращения с ТКО. Теперь сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор – «Приморский экологический оператор». Для вывоза бытовых отходов региональный оператор через открытый электронный аукцион заключил договоры с компаниями-перевозчиками. Однако не все их них справились со своими обязанностями, что привело к большому скоплению мусора на придомовых территориях.

Отметим, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]