Компании, которые не справляются с вывозом мусора в Приморье, будут наказаны
"Вести: Приморье. Интервью": Мнение заместителя председателя правительства Приморского края Елены Пархоменко о возникших проблемах с вывозом мусора в первые дни нового года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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