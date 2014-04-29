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Остров Попова расчищают от несанкционированной свалки

Остров Попова расчищают от несанкционированной свалки

Источник фото: КГУП «Приморский экологический оператор»

Краевое предприятие «Приморский экологический оператор» приступило к уборке несанкционированной свалки на острове Попова. Только в течение дня вывезено более 20 тонн отходов, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказал регоператор по обращению с коммунальными отходами, данная территория принадлежит другой организации, а за санитарное содержание земельного участка и организацию мест накопления отходов отвечает именно собственник.

«Было принято совместное решение, что регоператор подключится к решению данной проблемы, и наше предприятие начало ликвидацию этой свалки», – уточнил замдиректора предприятия Сергей Лазарев.

На объект зашли пять единиц техники. Более 20 тонн отходов вывезли с острова уже в течение дня. Всего же, по оценкам специалистов, количество мусора превысит 60 тонн или 20 самосвалов.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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