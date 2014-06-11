Системы водоснабжения модернизируют в пяти муниципалитетах Приморья

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» разрабатывает инвестиционную программу по строительству и модернизации объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Реализация ее мероприятий позволит повысить качество услуг, предоставляемых населению, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил главный инженер предприятия Сергей Попов, в настоящее время специалисты формируют программу по строительству, реконструкции и модернизации объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Дальнегорске, Кавалеровском районе, Новошахтинском городском поселении и Анучинском сельском поселении. Программа рассчитана до 2028 года.

За это время предполагается построить водоочистную станцию, модернизировать канализационные сети и капитально отремонтировать биологические очистные сооружения в Дальнегорске. Ряд мероприятий запланирован на территории городского округа – это модернизация сетей водоснабжения и установка водоочистного оборудования на водозаборах, реконструкция водозабора на реке Рудная в селе Краснореченский, строительство подземных водозаборов в селах Сержантово и Краснореченский, установка модульных очистных сооружений сточных вод в селах Краснореченский, Сержантово, Рудная Пристань и Каменка, строительство водозабора на Васьковском водохранилище в селе Рудная Пристань.

«Это озеро, расположенное недалеко от села, активно используется местными жителями. На его территории расположены объекты малоэтажного строительства, в летний период данное место популярно среди отдыхающих. Кроме того, сооружения головного участка системы водоснабжения Васьковского водохранилища имеют существенный износ. Все это негативно сказывается на качестве подаваемой воды», – сообщил главный инженер предприятия Сергей Попов.

По его словам, данный проект предполагает строительство водопровода, новых насосной и водоочистной станций с полным циклом водоподготовки, водозаборной эстакады, резервуара чистой воды. Проектно-изыскательские работы будут выполнены до конца 2019 года.

В Кавалеровском районе запланировано строительство водозабора для водоснабжения поселка Рудный, модернизация водопроводных сетей и сетей водоотведения на территории Устиновского сельского и Кавалеровского городского поселений, строительство станции доочистки сточных вод в поселке Кавалерово.

В Новошахтинском городском поселении модернизируют распределительные сети, реконструируют водовод в поселке Новошахтинский, сети водоотведения и канализационные очистные сооружения.

Аналогичные работы выполнят и в Анучинском сельском поселении – заменят водопроводные сети на территории сел Анучино и Новогордеевка, установят аппаратуру для ультрафиолетовой обработки воды подземного водозабора в селе Новогордеевка. Сеть водоотведения и канализационная насосная станция будут модернизированы в селе Анучино.

Также Примтеплоэнерго проектирует системы централизованного водоотведения микрорайона имени Сергея Лазо в Спасске-Дальнем, после завершения которого начнется строительство новой блочной канализационной насосной станции и двух напорных коллекторов. Проведение этих работ позволит на 100% обеспечить очистку сточных вод в этом населенном пункте.

На сегодня ремонтная программа Примтеплоэнерго на объектах водоснабжения и водоотведения выполнена на 125% – проведены работы по ремонту и замене оборудования и сетей. Подчеркнуто, что все указанные мероприятия призваны повысить качество услуг, предоставляемых населению.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, модернизация систем водоснабжения и канализации является частью работы по реализации национального проекта «Экология» и краевой программы «Чистая вода».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]