Миллиарды рублей вложат в реконструкцию коммунальных сетей в Фокино

В Фокино начата реализация масштабного проекта на условиях государственно-частного партнерства. Частный инвестор ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы – Фокино» вложит в реконструкцию коммунальных сетей муниципалитета более 2 миллиардов рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Работы затронут котельные, тепловые сети и другие объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенные в Фокино и близлежащих поселках. Размер инвестиций, согласно концессионному соглашению, составит 2,3 миллиарда рублей. 300 миллионов предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ, остальное – собственные средства концессионера.

«Мы приступили к работам в декабре. Уже заливаем фундамент первой газовой котельной в Фокино. Еще одна будет построена в поселке Дунай. Параллельно займемся заменой тепловых сетей. Завершить все работы планируем в 2029 году», – сказал генеральный директор управляющей компании ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы» Эдуард Смелов.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, главная задача проектов ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве – это значительное улучшение качества предоставляемых в этой сфере услуг жителям края.

«По концессионному соглашению инвестор берет в эксплуатацию объекты теплоснабжения и обязуется выполнить перекладку сетей и строительство двух блочно-модульных газовых котельных, которые заменят существующие мазутные. Благодаря этому, с одной стороны, снижается нагрузка на краевой бюджет, так как модернизация ведется за счет частного инвестора, к тому же обслуживание сетей в последствии будет экономичнее. Во-вторых, уменьшится количество аварий на сетях и объектах тепло- и водоснабжения. Инвестор же сможет в итоге возместить затраты за счет разницы в тарифе. Мы заинтересованы в привлечении бизнеса к решению социально значимых задач», – прокомментировала замглавы региона.

Заключение соглашения о модернизации сетей на принципах государственно-частного партнерства стало возможным благодаря комплексному взаимодействую департаментов Администрации края и консультационной поддержке Инвестиционного агентства Приморья. Специалисты Инвестагентства провели экспертизу концессионного соглашения, устранили имеющиеся недочеты.

«Мы разработали несколько корректировок, например, было необходимо включить информацию о порядке определения размера арендной платы за пользование земельным участком. Отмечу, что реализация проектов в сфере ЖКХ с при помощи инструментов ГЧП – очень важное направление. Ведь государство не всегда готово своевременно модернизировать коммунальные сети за свой счет, а благодаря инструментам государственно-частного партнерства мы может привлекать бизнес к реализации этих проектов в Приморье», – сказала заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена Демиденко.

Сейчас на принципах ГЧП в Приморье реализуются 13 проектов в восьми муниципалитетах края. Самые масштабные работы запущены в Спасском районе. Там три инвестора приступили к модернизации объектов водоотведения и водоснабжения, электрических сетей. Также стартовал процесс реконструкции объектов теплоснабжения в Партизанском и Хасанском районах. В Большом Камне бизнес вложит средства в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]