В Партизанске модернизируют тепловые сети





33 млн. рублей выделяется Фондом содействия реформированию ЖКХ на софинансирование модернизации объектов теплоснабжения Примтеплоэнерго в городе Партизанске, — рассказал «Вестям: Приморье» главный инженер предприятия Сергей Попов.

По его словам, при финансовой поддержке госкорпорации в 2020 году в Партизанске будет проведено строительство 652 метров и реконструкция 409 метров тепловых сетей для оптимизации системы теплоснабжения города Партизанска, Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго». Общая стоимость проекта – 55,45 млн. рублей, в том числе 22,18 млн. рублей будут выделены из собственных средств предприятия.

Как отметил главный инженер Примтеплоэнерго, строительство и реконструкция тепловых сетей проводятся в связи с необходимостью переключения нагрузки с изношенной котельной №1/19 на модернизированную котельную №2/10.

«Данные мероприятия позволят не только повысить надежность теплоснабжения жителей Партизанска, но и улучшить экологию за счет уменьшения количества источников загрязнения окружающей среды, расположенных в густонаселённых районах города. Оборудование котельной №2/10 является современным и эффективным, что позволит обеспечить объемы тепловой энергии с меньшим количеством выбросов в окружающую среду», - отметил Сергей Попов.

Для строительства новых тепловых сетей будут использованы современные пластиковые и стальные предизолированные трубы, которые обеспечат долговременный безаварийный период эксплуатации тепловой сети и значительное снижение теплопотерь при транспортировке тепловой энергии потребителям предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]