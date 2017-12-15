16 термороботов обогревают жителей острова Русский

Новую автоматизированную модульную котельную «Терморобот» установило краевое предприятие «Примтеплоэнерго» на острове Русский для теплоснабжения жителей дома №74 в поселке Шигино. Всего на острове работают 16 таких модулей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Новая котельная заменила вышедшую из эксплуатации «предшественницу». По словам директора Владивостокского филиала Примтеплоэнерго Виктора Храпатого, использование автоматизированной модульной котельной (АМК) для теплоснабжения отдельно стоящего жилого дома максимально эффективно. Такая котельная компактна, расположена вблизи отапливаемого здания, что исключает прокладку протяженных тепловых сетей и теплопотери при транспортировке тепловой энергии.

«В котельной установлен автоматизированный угольный котел мощностью 100 кВт. Котельная автоматизированная, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала – загрузка угля, удаление золы происходят автоматически. Более того, параметры котельной в режиме реального времени отслеживаются в диспетчерской службе филиала», – рассказал Виктор Храпатый.

Он добавил, что всего на острове Русский абонентов обеспечивают теплом 16 подобных термороботов. Еще 12 автоматизированных котельных расположены во Владивостоке для отопления небольших территорий.

По информации главного инженера Примтеплоэнерго Алексея Филина, предприятие активно использует АМК для теплоснабжения небольших или удаленных территорий. Данные котельные надежны и удобны в эксплуатации, обладают низкой шумностью, высокой очисткой от дымовых газов, что позволяет их размещать вблизи жилых домов. Всего в крае Примтеплоэнерго установило 160 автоматизированных модульных котельных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]