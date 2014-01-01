Примтеплоэнерго переходит на режим «праздник»
В период новогодних праздников, которые начнутся в Приморье 1 января, краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» усилит контроль над объектами теплоснабжения, — сообщают «Вести: Приморье».
По данным ведомства, в круглосуточном режиме организовано дежурство руководящего состава филиалов, тепловых районов и аварийных бригад. Заготовлен запас топлива на котельных и дизельных электростанциях, а также необходимые материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Как сообщил заместитель главного инженера Примтеплоэнерго Алексей Филин, для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения ремонтно-восстановительные бригады и специальная техника будут дежурить на котельных и дизельных электростанциях круглосуточно. Также в круглосуточном режиме будет работать и центральная диспетчерская служба. В случае возникновения нештатных ситуаций специалисты оперативно примут меры по их устранению
Напомним, что жители Приморья могут сообщить о проблемах, связанных с подачей отопления, по телефонам аварийно-диспетчерских служб Примтеплоэнерго, которые указаны в квитанциях, либо в свои управляющие компании или ТСЖ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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