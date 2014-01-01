Новости Общество

Вчера, 21:01
 

Примтеплоэнерго переходит на режим «праздник»

Примтеплоэнерго переходит на режим «праздник»

Фото: primtep.ru


В период новогодних праздников, которые начнутся в Приморье 1 января, краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» усилит контроль над объектами теплоснабжения, — сообщают «Вести: Приморье».

По данным ведомства, в круглосуточном режиме организовано дежурство руководящего состава филиалов, тепловых районов и аварийных бригад. Заготовлен запас топлива на котельных и дизельных электростанциях, а также необходимые материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщил заместитель главного инженера Примтеплоэнерго Алексей Филин, для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения ремонтно-восстановительные бригады и специальная техника будут дежурить на котельных и дизельных электростанциях круглосуточно. Также в круглосуточном режиме будет работать и центральная диспетчерская служба. В случае возникновения нештатных ситуаций специалисты оперативно примут меры по их устранению

Напомним, что жители Приморья могут сообщить о проблемах, связанных с подачей отопления, по телефонам аварийно-диспетчерских служб Примтеплоэнерго, которые указаны в квитанциях, либо в свои управляющие компании или ТСЖ.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести