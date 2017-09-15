Приморские коммунальщики получили новый транспорт

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приобрело новый транспорт для работы ремонтных бригад. Закупленные УАЗы «Профи» пополнят Владивостокский, Артемовский, Партизанский и Большекаменский филиалы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолия Попова, новая техника предназначена для работы ремонтных бригад в межотопительный период, а также будет использована в осенне-зимний сезон аварийными и производственными службами предприятия.

«Первый автомобиль закуплен и для создаваемого Большекаменского филиала. С 1 июня текущего года функции теплоснабжения и горячего водоснабжения города Большой Камень переходят Примтеплоэнерго. В настоящее время идет процесс передачи объектов, ревизия оборудования. После организационных мероприятий по передаче функций, мы приступаем к подготовке котельных и тепловых сетей города к предстоящему отопительному сезону. Для нового филиала мы также планируем приобрести всю необходимую транспортную технику», – отметил Анатолий Попов.

Это первая партия автомобилей, закупленных в 2020 году. Предприятие регулярно обновляет собственный автопарк, приобретая в год около 10 единиц техники, которая используется для перевозки топлива, ремонтных и строительных работ на объектах предприятия. В настоящее время во всех филиалах Примтеплоэнерго задействовано более 770 единиц автотранспортной техники, начиная от грузовых автомобилей с прицепами, самосвалов, седельных тягачей, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, заканчивая легковыми авто.

Новые автомобили уже успели оценить водители филиалов, прибывших на вручение транспорта.

«Машины новые и вместительные, этого хватит для размещения аварийных бригад и необходимого оборудования. У нас большая зона обслуживания, которая включает в себя и островные территории. Зачатую дороги непростые, котельные расположены в местах со сложными подъездными путями, поэтому проходимость машин является одним из основополагающих моментов для быстрого устранения неисправностей в системе теплоснабжения. Мы рады, что в филиалы поступает новый транспорт», – поделился впечатлениями водитель аварийной бригады Владивостокского филиала предприятия Евгений Яковлев.

По информации генерального директора Примтеплоэнерго, в этом году также планируется приобрести бульдозер, автомобиль с краном-манипулятором, самосвал, фронтальный погрузчик и автомобиль с буровой установкой для Тернейского участка электроснабжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]