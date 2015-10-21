Новые модульные котельные установило Примтеплоэнерго в пригороде Владивостока
Две автоматизированные модульные котельные установлены Примтеплоэнерго в пригороде Владивостока. Установка нового оборудования улучшит водо- и теплоснабжение поселка Трудового и Садгорода.
Как сообщили в пресс-службе администрации края, в поселке Трудовое автоматизированная модульная котельная (АМК) установлена по адресу: улица Лермонтова, 33. Она обеспечивает горячее водоснабжение данной территории. Еще одна котельная введена в эксплуатацию для теплоснабжения абонентов Садгорода, взамен устаревшей дизельной котельной на улице Свердлова, 30, потреблявшей почти 800 тонн дизельного топлива в год.
Как сообщил главный инженер Примтеплоэнерго Сергей Попов, дизельная котельная по этому адресу была передана предприятию накануне отопительного сезона и практически сразу же специалисты приступили к установке нового оборудования.
«Данная модульная котельная позволяет экономить топливо на сумму до 8 миллионов рублей в год. Это новая котельная с современным оборудованием отечественного производства, в которой находятся три котла, в том числе, один резервный. Также в комплекте – дизель-генератор, который в случае отключения электроэнергии, запускается в автоматическом режиме, обеспечивая непрерывность работы котельной и подачи тепла», – рассказал главный инженер.
Модульные котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, надежны и практичны в эксплуатации. Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, автоматика котельных контролирует параметры теплоносителя, в результате чего повышается качество теплоснабжения и исключается фактор человеческих ошибок. Работают АМК на угле, загрузка топлива происходит автоматически. Всего в этом году по краю устанавливаются 18 автоматизированных модульных котельных, из них семь смонтируют во Владивостоке.
Сейчас Примтеплоэнерго обслуживает во Владивостоке, поселке Трудовом, на островах Русский и Попова 68 котельных, из которых 14 котельных работали на дорогостоящем дизельном топливе. По этой причине было принято решение приступить к поэтапному переходу на экономичный вариант их работы. Ожидаемая экономия – почти 78 миллионов рублей. Сэкономленные средства будут направлены на модернизацию объектов теплоснабжения, что позволит повысить качество предоставляемых населению услуг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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