Котельные поселков Подножье и Экипажный на острове Русский готовят к отопительному сезону

На острове Русский работает несколько небольших котельных. Сейчас каждую из них готовят к новому отопительному сезону: проверяют оборудование и закупают топливо, сообщают «Вести:Приморье».

Многие сотни жителей островной территории Владивостока будут обеспечены бесперебойным теплом и горячей водой. Так, котельная № 50 отапливает четыре дома и примерно 500 жителей улицы Зеленой. Котельная № 43 снабжает поселок Подножье и является самой крупной мазутной котельной острова. А котельная № 70 отапливает один жилой дом и школу № 15.

«Всего в эксплуатации на острове 18 малых котельных, сейчас готовим технологическое оборудование, приобретаем топливо. Огромное значение для поставки топлива играет логистика. И благодаря тому, что дороги на острове асфальтируют, доставка топлива становится проще, - говорит заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Матвей Ювченко. - Готовим остров к отопительному сезону точно так же, как любой другой район Владивостока».

Во Владивостоке в этом году проводится масштабная кампания по ремонту тепловых сетей. Консолидированный бюджет на эти цели в 2023 году составил свыше 4 млрд руб. Это средства из бюджета города, деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строят сети к новым объектам и модернизируют уже существующие, а также средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе, и деньги, которые удалось получить с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]