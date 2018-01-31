Три новые котельные начнут строить в Приморье в 2021 году

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» в следующем году приступит к строительству трех угольных котельных. Они расположатся в Шкотовском районе, Дальнегорском и Октябрьском округах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Попов, новые источники тепла появятся в поселках Липовцы, Смоляниново и микрорайоне Горелово Дальнегорского городского округа.

«Это будут современные угольные котельные, запуск в эксплуатацию которых значительно повысит качество теплоснабжения потребителей, удешевит расходы на топливо», – подчеркнул руководитель «Примтеплоэнерго».

Сейчас, по его словам, предприятие также строит крупную котельную на замену устаревшей мазутной в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа.

«Котельная эксплуатировалась с 1950 года, здесь изношено не только оборудование, обветшало само здание. Новый объект – современная, работающая при помощи новых технологий, автоматизированная угольная котельная, которая будет обеспечиваться топливом с местных разрезов», – уточнил Анатолий Попов.

К строительству новой котельной на предприятии приступили летом текущего года. Уже проложены инженерные и тепловые сети, создан фундамент, завершается возведение металлоконструкций, устанавливается дымовая труба. В конце декабря рабочие приступят к установке стеновых панелей котельной.

К теплоснабжению жителей села котельная приступит к началу следующего отопительного сезона.

Общая стоимость проекта составляет 208 миллионов рублей при софинансировании из Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и собственных средств «Примтеплоэнерго».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]