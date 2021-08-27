70 млн выделят приморскому городу – победителю во Всероссийском конкурсе

Проект реконструкции Народного парка в Большом Камне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство парка из федерального бюджета город получит 70 миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По условиям конкурса, в нем могут принимать участие города с численностью населения 20-50 тысяч человек. Всего поступило 307 заявок из 73 субъектов России. Все они прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам жюри конкурса отобрало 160 финалистов-победителей из 65 российских регионов.

Комментируя итоги конкурса, вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая уникальность ландшафтов. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

«С каждым годом Правительство уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня Председатель Правительства в своем выступлении дал поручение проработать вопрос увеличению объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территории, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться», – обозначил вице-премьер.

От Приморья в конкурсе участвовали два проекта: благоустройство сквера имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем и реконструкция Народного парка в Большом Камне.

«Оба проекта активно обсуждались жителями, которые и внесли большинство предложений и поправок – именно они и легли в итоговый вариант концепций представленных объектов. Но лучшим жюри конкурса признало парк в Большом Камне. Именно он и получит федеральное финансирование», – пояснила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Она добавила, что Народный парк стал еще и победителем онлайн-голосования за отбор территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Этой весной за него отдали свои голоса более 2 тысяч человек.

Народный парк расположен в центре города и занимает площадь почти три гектара. Сквер разделят на несколько зон – экологическую, детскую, «тихую», для массовых мероприятий. Большое значение при создании сквера уделят экологической составляющей, сближению с природой, используя при строительстве естественные материалы – дерево, камень.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]