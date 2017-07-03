Владивостокский сквер Невельского вошёл в число лучших проектов в городах России

Благоустройство сквера Адмирала Невельского во Владивостоке по решению экспертного совета при Минстрое России вошло в реестр лучших практик федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Всего на ежегодный конкурс по отбору лучших практик (проектов) благоустройства в России поступило 536 заявок. По итогам конкурса в федеральный реестр лучших включено 132 проекта, реализованных в 2019 году в 73 городах России.

Сквер Адмирала Невельского расположен в двух уровнях. В рамках благоустройства строители вымостили дорожки и площадки различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроена зона отдыха, беседка, небольшой детский скалодром. Для создания непрерывных пешеходных связей сквер соединен лестницей с Корабельной Набережной. Автор проекта – архитектурная мастерская «Архибат».

Напомним, этот сквер вошёл в число территорий, за благоустройство которых в 2018 году проголосовали жители Владивостока. Его ремонт должны были закончить в декабре 2019 года, но подрядчик — компания «Атлант» не успела выполнить работы.

Отметим, что поиски подрядчика на ремонт сквера Невельского мэрия вела больше года. Первый аукцион в 2018 году проводился с максимальной ценой в 11,9 млн рублей (без поставки малых архитектурных форм и постамента для памятника). Затем контракт подорожал до 17,3 млн рублей. Два итоговых аукциона, последний из которых состоялся 30 сентября, предлагались по цене в 21,1 млн рублей. В проекте муниципального контракта на работы отводилось 60 дней, в итоге ООО «Атланта» дали 80 (с 30 сентября по 18 декабря), но даже этого времени компании не хватило. Крайний срок продлили до 25 декабря, а в отношении подрядчика началась претензионная работа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]