19 новых машин скорой помощи получит Приморье

19 новых автомашин для службы скорой медицинский помощи получит Приморский край в этом году. Поручение направить в текущем году дополнительно на закупку машин скорой помощи для регионов 5 миллиардов рублей из федерального бюджета дал Президент России Владимир Путин.

В министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что в этом году из федерального бюджета регион уже получил более 756 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей в связи с эпидемией коронавируса, более 152 миллионов – на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

«Кроме того, краю выделено 18 миллионов рублей на девять ИВЛ. Также мы ждем поставку 19 автомашин скорой помощи», – сообщили в ведомстве.

Напомним, на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности Владимир Путин поручил направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи, «тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]