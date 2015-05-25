От 7,5 до 9 тысяч рублей: учителя получают президентские выплаты

Приморские учителя получили доплаты за классное руководство за сентябрь. На обозначенные цели из федерального бюджета направили более 94 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, размер вознаграждения составляет 5 тысяч рублей для педагога. 1 октября средства получили 8 957 работников.

«С учетом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составляют от 7,5 до 9 тысяч рублей», – подчеркнула министр образования края Наталья Бондаренко.

В краевом министерстве образования также уточнили, что учителя, выполняющие функции классных руководителей, будут получать соответствующие выплаты ежемесячно в течение всего учебного года. Объем финансирования из федерального бюджета в сентябре-декабре составит 392 миллиона рублей.

В следующем году из федерального бюджета Приморью направят еще более 1 миллиарда рублей на эти цели.

Напомним, о необходимости ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета ранее сообщил Президент России Владимир Путин. Глава государства дал соответствующее поручение во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]