В Приморье увеличили расходы на борьбу с коронавирусом

Расходы на борьбу с COVID-19 и его последствиями увеличены в Приморье. Дополнительные средства предусмотрят на выплаты безработным, аграриям и другие социально значимые направления, сообщают «Вести:Приморье». Корректировки в главный финансовый документ края представила председатель правительства Приморья Вера Щербина в среду, 29 июля.

По ее словам, вносимые корректировки в региональный бюджет прежде всего связаны с эпидемией коронавируса – уменьшаются налоговые поступления в бюджет, увеличиваются расходы на борьбу с инфекцией и меры поддержки, оказываемые бизнесу и гражданам, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Изменения вызваны меняющейся ситуацией. По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются в примерно 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 миллиарда рублей теряют органы местного самоуправления. Более 5 миллиардов – реальные потери краевого бюджета», – отмечает Вера Щербина.

По уточненной оценке, общий объем доходов в 2020 году уменьшается на 1,221 миллиарда рублей и составит 142,8 миллиарда рублей. При этом благодаря дополнительной финансовой помощи из федерального центра поступления в краевую казну увеличены на 3,4 миллиарда рублей.

Объем налоговых и неналоговых поступлений, наоборот, сокращается на 4,6 миллиарда рублей. Это обусловлено экономической ситуацией, связанной с COVID-19 и принятыми федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса в части снижения налоговых ставок.

Общий объем расходов увеличивается на 2,61 миллиарда рублей и составит 168,5 миллиарда. По словам Веры Щербина, средства направлены, прежде всего, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и снижение потерь экономики края от проводимых ограничительных мероприятий.

«Львиная доля этих расходов увеличивается за счет переданных федеральных средств», – добавила председатель Правительства Приморья.

Наибольшее финансирование направлено на увеличение объемов дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов в связи с выпадающими доходами из-за коронавируса.

Министерство здравоохранения Приморья дополнительно получит 641 миллион рублей, министерство транспорта – 741 миллион рублей.

Одна из крупных статей расходов – меры соцподдержки населения, ощутивших на себе последствия эпидемии. Министерству труда и социальной политики Приморского края дополнительно направят 872 миллиона рублей.

«Это связано с предоставлением социальных выплат безработным и другими мероприятиями, которые проводятся в условиях COVID по данному этому направлению», – сказала замглавы региона.

Министерству сельского хозяйства направят еще 860 миллионов рублей на субсидирование сельхозпроизводителей и агропромышленного комплекса.

Увеличен объем резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на мероприятия, связанные с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

«Таким образом, вы видите, что изменения касаются серьезного блока вопросов: социальной, медицинской и других актуальных сфер», – обратилась к депутатам Вера Щербина.

Корректировки в краевой бюджет были приняты депутатами сразу в трех чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]