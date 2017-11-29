Врачам и педагогам в Приморье добавят денег

Выплаты врачам за борьбу с COVID-19, питание школьников и вознаграждение за классное руководство – дополнительные средства на эти цели предусмотрели при очередной корректировке краевого бюджета. Изменения в главный финансовый документ региона приняли уже в восьмой раз на заседании Законодательного собрания Приморья, в среду, 9 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Документ краевым парламентариям представила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Замглавы региона подчеркнула, что основные изменения связаны с падением доходов краевого бюджета из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом.

«По состоянию на 1 сентября доходы консолидированного бюджета сократились уже на 9,2 миллиарда рублей. К сожалению, это сегодняшние реалии, с которыми мы не можем не считаться, и поэтому вносим изменения», – отметила Вера Щербина.

С учетом вносимых корректировок доходы краевого бюджета составят 143,4 миллиарда рублей, а расходы – 168,6 миллиарда рублей.

«Общая сумма доходов бюджета увеличивается на 490 миллионов рублей, при этом объем собственных доходов краевого бюджета в данный момент мы уменьшаем на 2,2 миллиарда. Это не окончательная цифра до конца года еще будут корректировки», – заявила председатель Правительства края.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличивается на 2,7 миллиарда рублей.

«Все предыдущие увеличения мы в законе уже учли, сейчас вносим те, которые нам поступили именно в период перерыва работы Законодательного собрания. Всего же на потери доходов бюджета из федерального центра мы получили 3,1 миллиарда рублей. Продолжаем работать с министерством финансов РФ по дополнительной помощи, при этом наши потери на все 100 процентов нам никто не сможет закрыть», – сказала Вера Щербина.

Снижение налоговых доходов обусловлено уменьшением поступлений по налогам на прибыль организаций и по упрощенной системе налогообложения, а также принятыми федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса. Также снизились поступления по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации.

Средства, поступившие из федерального бюджета, будут направлены нескольким ведомствам. Так, например, министерству образования выделят 444 миллиона рублей на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов и денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

«Бесплатным питанием начальные классы мы обеспечиваем с 2007 года. Однако с этого года средства на эти цели будет выделять федерация. Увеличится и стоимость обеда на одного ребенка – норматив на школьника составит 70 рублей. Мы также продолжим это делать – вместе с краевыми средствами количество получателей этих мер поддержки будет расширено», – отметила Вера Щербина.

Министерству здравоохранения получит 234 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19 и оплату отпусков этим работникам.

Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира: 66,9 миллиона рублей на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Сокращены расходы краевого бюджета на 420,1 миллион рублей. Среди них 142,5 миллиона рублей министерства образования – уменьшение в основном за счет замещения расходов на школьное питание федеральными средствами. Министерству труда и социальной политики – на 79,2 миллионов рублей с учетом уточненной фактической потребности в предоставляемых мерах соцподдержки. 190,8 миллионов рублей сократили у министерства строительства.

Депутаты приняли корректировку в трех чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]