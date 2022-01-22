Центр по повышению производительности труда на предприятиях Приморья отмечен на федеральном уровне

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Приморского края (РЦК) впервые попал в рейтинг субъектов России по реализации национального проекта «Производительность труда», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Рейтинг составлен по итогам 2021 года и опубликован на ИТ-платформе «Производительность.РФ».

Как рассказали в РЦК Приморского края, рейтинг складывается из девяти показателей. Среди них – укомплектованность сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов, выполнение плана по вовлечению предприятий, по количеству реализованных проектов, выполнение графика реализации мероприятий проектов, доля проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы, уровень удовлетворенности работой РЦК, выполнение планов по обучению сотрудников предприятий и по подготовке инструкторов, тиражирование лучших практик.

«Рейтинг отражает реальное положение дел в РЦК по ключевым рабочим показателям, и мы рады зафиксировать тот факт, что планомерно растем сами над собой. У нас есть высокопрофессиональная команда, ясная цель и большое желание ее достичь. Все впереди», – уверен директор Регионального центра компенсаций Приморского края Сергей Капацын.

По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, рейтинг проводится для того, чтобы повысить качество реализации проектов на предприятиях-участниках нацпроекта, выявить регионы с самым успешным опытом и обменяться лучшими практиками. В рейтинге принимают участие РЦК, которые на дату его составления реализовали не менее одного проекта. На сегодняшний день это РЦК из 40 субъектов РФ, Приморский РЦК вошел в рейтинг впервые и попал в середину этого списка.

Первое место с результатом заняла Нижегородская область. Далее идет Республика Татарстан. С минимальным отставанием от второго места расположилась Республика Башкортостан. В первую десятку лидеров также вошли Самарская, Тамбовская, Кемеровская, Свердловская и Липецкая области, Удмуртская Республика и Алтайский край.

Напомним, что недавно был составлен другой федеральный рейтинг по реализации нацпроекта «Производительность труда», – рейтинг регионов. Приморский край вошел в группу лидеров.

Приморский край участвует в национальном проекте с 2019 года – присоединились уже более 30 предприятий. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден «майским» Указом Президента России Владимира Путина в 2018 году. Основная его задача – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]