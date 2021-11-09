Администрация Владивостока выкупит помещение под новый детский сад в микрорайоне Зеленый Угол

Об этом рассказал глава Владивостока Константин Шестаков сегодня, 9 ноября, в ходе прямого эфира в социальной сети «Инстаграм». Сад рассчитан на 165 детей. И уже к концу этого года подрядчик обещает сдать его в эксплуатацию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Выкуп недвижимости для размещения социальных объектов – распространенная практика во многих крупных городах России. Во-первых, это позволяет ускорить процесс открытия новых детских садов, во-вторых, это возможность сбалансировать жилую и социальную застройку. В данный момент мы готовимся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый Угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое. Кроме того, в планах администрации – строительство еще двух детских садов и школы», – уточнил Константин Шестаков.

Напомним,сейчас во Владивостоке продолжается строительство трех новых дошкольных учреждений на улицах Анны Щетининой, Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Завершить строительство этих детских садов планируется до конца года.

В микрорайоне Патрокл также ведется строительство новой современной школы на 1275 мест. Срок завершения строительства – конец 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]