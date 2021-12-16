Еще три детских сада и пять школ появятся во Владивостоке

При поддержке правительства Приморского края администрация Владивостока планирует приобрести три помещения под детские сады. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Новые дошкольные учреждения появятся в поселке Трудовое, в районе Садгорода и на Зеленом бульваре. В общем объеме это позволит обеспечить местами более тысячи детей. Об этом сообщил глава Владивостока Константин Шестаков в ходе отчета перед депутатами городской Думы сегодня, 16 декабря.

Сейчас в городе завершается строительство трех детских садов.

«В районе Патрокла – один детский сад сдан и туда уже ходят 180 детей, еще один вводится в эти дни в эксплуатацию и после процедур лицензирования туда пойдет 240 детей. Аналогично к концу этого года завершим работы в Снеговой пади, в начале следующего на Крыгина. Также завершено проектирование школы на Патрокле на 1275 мест со сдачей в 2023 году. Понимаем, что одна школа не решит проблем. Город, как никогда, нуждается в новых зданиях, во второй смене сегодня занимается больше 15 тысяч детей», – отметил Константин Шестаков.

Так, для строительства школ на пять с половиной тысяч мест администрацией Владивостока подготовлено пять земельных участков. Сейчас совместно с Министерством образования края и Корпорацией развития Приморского края готовится заявка на субсидию из федерального бюджета на их строительство в 2023-2024 годах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]