Во Владивостоке ведется строительство двух новых детских садов

Строительство двух новых детских садов продолжается во Владивостоке в рамках национального проекта «Демография». Новые учреждения позволят дополнительно создать 240 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях и обеспечить их мам возможностью заниматься трудовой деятельностью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на строительной площадке детского сада по адресу: Крыгина, 84, уже проведена подготовка к строительству – полностью выполнены земляные работы, сделан котлован, завершается устройство фундамента, стен цоколя и вынос электрических кабелей.

«В детском саду в районе Эгершельд планируется создать 120 мест для малышей, включая ясельную группу. Здание будет состоять из трех этажей и включит в себя групповые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы», – сообщили в департаменте образования и науки Приморского края.

Детский сад на Кипарисовой, 4, также рассчитан на 120 мест – это примерно шесть групп. На объекте полностью выполнены земляные работы, монтаж фундамента, возведены стены подвала.

В департаменте уточняют, что в этом году также запланировано выполнение строительно-монтажных работ по двум детским садам на 240 мест каждый в микрорайоне «Патрокл» Владивостока и завершение строительства детского сада на 55 мест в селе Хмыловка Партизанского района.

«Строить детский сад в Партизанском районе начали в прошлом году. В этом году на объекте уже выполнена вертикальная планировка, общестроительные работы овощехранилища, разводка канализации первого этажа, уложены плиты перекрытия второго этажа, начато устройство кровли», – сообщили в ведомстве.

Напомним, во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, обеспечены путевками в детские сады. За последние годы в городе построено и реконструировано 25 детских садов. Останавливаться на достигнутом власти не намерены. По словам врио вице-губернатора – директора департамента образования Приморья, сейчас необходимо вводить в строй ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]